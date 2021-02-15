Железнодорожные войска проработают вопросы подготовки к строительству второй ветки БАМ - Минобороны РФ

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Железнодорожным войскам предстоит проработать вопросы подготовки к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск министерства обороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

"На 2021 год и последующие годы перед Железнодорожными войсками поставлена архиважная ключевая задача - проработать вопросы, связанные со всесторонней подготовкой к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали на участке от станции Улаг до станции Февральск протяженностью 339 км", - сообщил Косенков в интервью, опубликованном в пятницу в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".