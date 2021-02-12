Учения "Аман-2021" в Аравийском море носят внеблоковый характер - Минобороны РФ

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Отряд российских боевых кораблей в четверг зашел в пакистанский порт Карачи для участия в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021" в акватории Аравийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Военно-морское учение "Аман-2021", проводимое в акватории Аравийского моря, является внеблоковым. Все страны-участницы принимают участие в учении самостоятельно по приглашению пакистанской стороны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в учении "Аман-2021" кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За учением будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

"ВМФ России в рамках учения представляют корабли Черноморского флота - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739", подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолёт морского базирования", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что на первом этапе с 12 по 14 февраля года российская сторона примет участие в береговой фазе учения. Она включает, в частности, мероприятия по согласованию порядка взаимодействия и организации связи, а также участие делегации ВМФ России в международной морской конференции.

Морская фаза учения "Аман-2021" будет проведена в период с 15 по 16 февраля.

"Целями учения "Аман-2021" является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства", - сообщили в Минобороны РФ.

"Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

"Адмирал Григорович" с декабря 2020 года выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В прошлом этот корабль участвовал в военной операции в Сирии и наносил удары по боевикам "Калибрами". ("Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").