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Интерфакс-АВН

Подводный беспилотник "Сарма" планируется к производству в 2024 году - "Алмаз-Антей"

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Александр Ведров
Александр Ведров.
Источник изображения: www.almaz-antey.ru

Нижний Новгород. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Серийное производство подводного беспилотного аппарата "Сарма" планируется начать в 2024 году, сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Сейчас строится прототип совместно с "Лазуритом" (Нижний Новгород, - "ИФ"). Срок сдачи прототипа - этот год. В следующем году мы планируем перейти к созданию головного образца, и в 2023 году - это силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство этого аппарата", - сказал Ведров журналистам в Нижнем Новгороде в четверг.

По его словам, "серийное производство - 2024 год".

Подводный автономный беспилотник, в создании которого принимает участие концерн, будет универсальным, а спектр применения очень широк: обследование шельфа, подводных добычных комплексов, трубопроводов, сказал Ведров.

Кроме того, отметил он, аппарат состоит из модулей, "поэтому можно наращивать модули под конкретную задачу".

По данным концерна, аппарат "Сарма" рассчитан на максимальную дальность плавания до 8,5 тыс. км с автономностью до 90 суток за счёт оснащения энергоустановкой на базе электрохимичских генераторов и системой криогенного хранения и подачи реагентов. Аппарат может использоваться для транспортировки грузов, обслуживания систем наблюдения и освещения подо льдом.

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