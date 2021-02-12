Гендиректор ВПК: бронетранспортер нового поколения K-16 выходит на госиспытания в этом году

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - О контрактах с министерством обороны РФ и поставках бронетехники на экспорт, новых проектах, работе в условиях пандемии и западных санкций рассказал "Интерфаксу" генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, "Военно-промышленная компания" специализируется на выпуске бронетехники. В этом году из-за пандемии коронавируса многие предприятия перешли на удалённую работу, многие вообще обанкротились и закрылись. Как эти, по сути, форс-мажорные обстоятельства сказались на деятельности компании? Всем понятно, что производить бронетехнику "на удалёнке" не реально. Удастся ли выполнить гособоронзаказ и экспортные контракты? Сколько бронетранспортеров и бронемашин, а также техники специального назначения будет поставлено в этом году Минобороны и другим российским силовым структурам?

- Безусловно, уходящий год для многих стал своего рода проверкой на прочность. Наша компания тоже столкнулась с совершенно новыми вызовами и с честью их преодолела. Мы не сократили ни одного предприятия, не останавливали производство. В условиях пандемии и ограничений "Военно-промышленная компания" обеспечила досрочное выполнение государственных контрактов на поставку техники для нужд силовых ведомств Российской Федерации. Исполнены и все экспортные обязательства. Осваиваем и вышли на новые рынки. В 2020 году реализовали рекордное за последние шесть лет количество машин. Не могу говорить, сколько машин мы поставили тем или иным заказчикам, но общее количество в этом году рекордное. Подчеркну: сделано всё в условиях пандемии.

Более того, в уходящем году нами были разработаны и созданы опытные образцы бронеавтомобилей новых семейств. Они произвели сильное впечатление на руководство министерства обороны России и других силовых ведомств страны.

- Особенностью вашей компании является ещё и то, что она по форме собственности является негосударственной. Получаете ли вы по линии правительства ту господдержку, которой располагают другие предприятия?

- Нет, государственную поддержку, как некоторые другие компании, не получаем. Работаем исключительно на собственные финансовые средства. Безусловно, заключаем и исполняем государственные контракты, но это не поддержка, это обычная работа. Кстати, уже на протяжении нескольких лет подряд свои обязательства по государственному оборонному заказу "Военно-промышленная компания" выполняет досрочно.

Бронемашина "Атлет-Э". Источник: Пресс-служба ООО "ВПК"

- Ставите ли вы перед собой задачу увеличения доли гражданской продукции в общем объеме производства, какова она сегодня?

- Да, такая задача сегодня ставится перед нами. Государственный оборонный заказ год от года сокращается. Следовательно, необходимо увеличивать долю гражданской продукции. Безусловно, сковородки из броневой стали делать не станем. Будем выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную технику. Уже сегодня поставляем партнёрам, работающим в газо- и нефтедобывающей промышленности уникальные гусеничные снегоболотоходы, тягачи-транспортёры. Производим и поставляем на экспорт колесные вездеходные плавающие машины, которые хорошо зарекомендовали себя при ликвидации последствий паводков и наводнений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках недавно открытой опытно-конструкторской работы (ОКР) "Стрела" разрабатываем небронированную версию многоцелевого автомобиля. По сути, это мощный внедорожник, который может использоваться и как обычный гражданский автомобиль. Безусловно, будем расширять нашу линейку гражданской продукции.

- Многие новые разработки "Военно-промышленная компания" ведёт в инициативном порядке за счёт собственных средств. Насколько оправдывает себя такая практика? Какие из подобных разработок уже дошли до серийного производства и поставляются в силовые структуры нашей страны?

- Правильнее сказать "абсолютное большинство новых разработок "Военно-промышленная компания" ведёт в инициативном порядке за счёт собственных средств". Как раз такая практика и оправдывает себя. Конструктор всегда в поиске новых идей и решений. Предлагаем эти новые идеи нашим потенциальным заказчикам, совместно с ними дорабатываем технические решения и создаём опытные образцы. Демонстрируем новые опытные образцы потенциальным заказчикам, показываем им возможности новых разработок. В большинстве случаев такие образцы в последствии идут в серийное производство.

В качестве примеров можно привести хорошо всем известный БТР-82А. Нашими конструкторами были разработаны программы модернизации бронетранспортера БТР-80, которые мы представили военным. После согласования всех параметров программы модернизации создали опытные образцы. Впоследствии была открыта ОКР, полный цикл испытаний и принятие на вооружение нового бронетранспортера – БТР-82А.

Также в инициативном порядке создавались различные варианты бронеавтомобиля "Тигр". Так, например, создан опытный образец бронеавтомобиля СБМ "Тигр" с правосторонним рулевым управлением. Сейчас машина производится серийно.

И совсем свежий пример. В прошлом году в инициативном порядке разработали и изготовили опытный образец бронеавтомобиля лёгкого класса "Стрела". Машина была представлена высшему руководству российского военного ведомства, в том числе и министру обороны генералу армии Сергею Шойгу. Сейчас мы подписали с министерством обороны РФ контракт на ОКР по разработке и созданию семейства бронеавтомобилей лёгкого класса "Стрела".

"Стрела-амфибия". Источник: Пресс-служба ООО "ВПК"

- На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" "Военно-промышленная компания" представила целую линейку различных модификаций бронетехники, в том числе бронеавтомобиль лёгкого класса "Стрела", багги на базе бронеавтомобиля "Тигр", новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", другую продукцию. Расскажите об этих машинах. По оценкам экспертов, многие из них, как, например, "ВПК-Урал" обладают уникальными характеристиками.

- На форуме "Армия-2020" мы продемонстрировали сразу шесть новых натурных образцов машин, которые до этого никому и нигде не демонстрировались. Все эти новинки создавались также в инициативном порядке. Среди них бронеавтомобиль лёгкого класса "Стрела" и бронеавтомобиль-амфибия "Стрела". То есть, изначально подразумевалось создание целого семейства автомобилей, причём, как бронированных, так и небронированных. После демонстрации "Стрел" на форуме и осмотре машин министром обороны России, ведомство приняло решение открыть ОКР по разработке семейства машин "Стрела" в своих интересах. Кроме представленных образцов в рамках семейства будут созданы небронированный вариант автомобиля, бронированное и небронированное шасси для установки различных оборудования и комплексов вооружения и также специальная машина багги. Экипаж, в зависимости от модификации, составит от двух до пяти человек. Будем стараться некоторые образцы нового семейства продемонстрировать на форуме "Армия-2021" в подмосковной Кубинке.

Открою секрет – базовый автомобиль мы спроектировали в рекордно короткие сроки: от первого росчерка на мониторе компьютера до выхода из цеха готовой машины прошло всего полтора месяца.

На небронированную "Стрелу" возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооружённых силах РФ. Помимо поставок в Российскую армию такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке.

Ввиду повышенного интереса, проявленного потенциальными заказчиками к модернизированным автомобилям "Тигр" после их демонстрации на форуме "Армия-2019", конструкторами ООО "ВПК" была разработана экспортная модификация бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 "Тигр" (комплектация 233136-0000060) на базе узлов и агрегатов перспективных машин, создаваемых в ООО "ВПК", которую мы также показали на форуме "Армия-2020".

В числе основных отличий новой экспортной модификации СБМ от прежних моделей бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 можно отметить, в частности, новый пятидверный бронированный корпус повышенной защищенности, в том числе и противоминной. Это также дизельный многотопливный двигатель ЯМЗ-534 увеличенной мощности или Cummins ISB6.7E5300, мощностью 292 л.с. с экологическим классом Евро 5, автоматическая коробка переключения передач. В стандартной комплектации машина оборудована антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа.

При полной массе девять тонн бронеавтомобиль способен развивать максимальную скорость по шоссе не менее 120 км/ч, а запас хода по топливу составляет 1 000 км. Бронированный корпус обеспечивает экипажу баллистическую защиту по третьему уровню по ОТТ и противоминную защиту при подрыве взрывных устройств под колесом или днищем мощностью до двух кг в тротиловом эквиваленте.

В машине могут разместиться до восьми полностью экипированных бойцов, включая водителя. В отличие от базовой модели СБМ "Тигр" машина в комплектации 233136-0000060 обладает увеличенной до 1 550 кг грузоподъёмностью. Неизменными свойствами семейства бронеавтомобилей "Тигр" остаются непревзойдённая проходимость в условиях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения.

Ещё одна новая разработка конструкторов ООО "ВПК", которую мы впервые показали на форуме "Армия", – это автомобиль СБМ ВПК-233136 "Тигр" в исполнении "Багги". Машина также была разработана в инициативном порядке с целью удовлетворения требований заказчиков в части создания скоростных разведывательно-штурмовых машин высокой проходимости.

"Багги" создано на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него многотопливного турбодизеля ЯМЗ-5347-24, развивающего максимальную мощность 240 л.с., совмещённого с автоматической коробкой переключения передач.

На машине смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемёта 6П58 КОРД и трёх 7,62-мм пулемётов ПКП "Печенег" (или ПКМ). А также - укладки для размещения трёх реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (или реактивных штурмовых гранат РШГ-2), двух переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" (или "Верба") и магазин-коробок с патронами для пулемётов – снаряженных в ленты. В общей сложности 400 патронов для 12,7-мм пулемёта и 4 000 патронов для 7,62-мм пулемётов.

В "Багги" установлены антитравматические сиденья для размещения пяти членов экипажа включая водителя. Для комфортного передвижения экипажа в зимних условиях или в условиях сильной запылённости машина оборудована съёмным тентом с "мягкими окнами", позволяющими в случае необходимости быстро использовать пулемётные установки.

Сочетание шасси высокой надёжности и проходимости, способного обеспечить "Багги" высокие скорости движения в условиях бездорожья, грузоподъёмность свыше 2 000 кг, позволяющая машине брать на борт дополнительное вооружение, делает "Багги" на базе бронеавтомобиля "Тигр" серьёзным тактическим средством специальных подразделений.

Свои высокие технические характеристики машина подтвердила в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", в том числе участвовала в составе тактического воздушного десанта.

Не менее интересной новинкой, созданной специалистами ООО "ВПК", стал бронеавтомобиль многоцелевого назначения ВПК-59095С "ВПК – Урал". Характерной чертой данной машины является то, что она создана на двухосном шасси автомобиля Урал-53099, использующем отработанные и серийно выпускающиеся узлы и агрегаты армейских многоцелевых автомобилей марки "Урал". Это значительно снижает общую стоимость изделия, повышает удобство эксплуатации и снижает эксплуатационные расходы.

Бронеавтомобиль "ВПК – Урал" рассчитан для перевозки 12 человек в полном снаряжении. При этом они находятся в однообъёмном бронированном корпусе, обеспечивающем третий уровень баллистической защиты по ОТТ. Опционально уровень баллистической защиты может быть повышен до четвёртого уровня за счёт установки навесных броневых экранов. Противоминная стойкость обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом или днищем мощностью до шести кг в тротиловом эквиваленте.

Автомобиль многоцелевого назначения "ВПК – Урал" оснащён отечественным многотопливным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 л.с. и автоматической коробкой передач. 14-тонная машина по шоссе способна развить скорость не менее 100 км/ч. Хотя, как показал опыт эксплуатации автомобиля на учениях "Кавказ-2020", он может разгоняться до скорости 130-140 км/ч. Кстати, на этих манёврах "ВПК – Урал" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи и прошёл все учения без единой поломки.

Большой заброневой объём, высокая защищенность бронеавтомобиля способствуют использованию данной машины в качестве базы под монтаж различного оборудования и использования её в качестве машины РЭБ, КШМ, бронированной медицинской машины и т.д.

- Занимается ли "Военно-промышленная компания" разработкой бронетранспортера нового поколения, что это будет за машина?

- Да, компания занимается разработкой бронетранспортёра нового поколения. Это бронетранспортёр К-16, создаваемый на базе унифицированной межвидовой колёсной бронированной платформы "Бумеранг". В данном классе это принципиально новая машина, с высоким уровнем защиты. Кроме того, в конструкции использованы все современные достижения науки и техники, в эту машину, можно сказать заложен прорыв инженерной мысли. При необходимости можно управлять машиной дистанционно, то есть информационно-управляющая система шасси поддерживает все функции роботизированного движения.

Были разработаны новая система управления машиной, трансмиссия. Под создание этого БТР развили инженерные компетенции, произошла модернизация всего производственного цикла, появились новые испытательные стенды.

В текущем году К-16 выходит на госиспытания. Предварительные испытания бронетранспортёра завершились в прошлом году, машина получила литеру "О".

"Стрела". Источник: Пресс-служба ООО "ВПК"

- Ранее вы сообщали, что бронетранспортёр БТР-82 может стать платформой для установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия "Сосна". Удаётся реализовать проект?

- Такой проект прорабатывается, было проведено макетирование, в ходе которого подтверждено, что шасси БТР-82 позволяет монтировать боевую часть ЗРК ближнего радиуса действия "Сосна". Уверен, что в ближайшее время этот проект будет реализован.

- Государственные испытания бронеавтомобиля "Атлет" планировалось завершить до конца 2020 года. Они завершены? Кто станет первым заказчиком новой машины?

- Да, до конца 2020 года планировалось завершить предварительные испытания бронеавтомобиля "Атлет". В соответствии с графиком они успешно завершены. Машина получила литеру "О". Государственные испытания "Атлета" уже идут. Они, уверен, завершаться успешно. Что касается заказчика новой машины – он уже есть. Машина заказывалась министерством обороны Российской Федерации.

- В то же время, в этом году должны были поступить на госиспытания образцы новой унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг". График соблюдается? Сохраняется возможность создания на этой базе колёсного танка?

- Я уже говорил о сроках начала государственных испытаний опытных образцов машин на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг". Что касается возможности создания на этой базе колёсного танка, то это не проблема. Если нам будет поставлена такая задача – мы безусловно её выполним.

- Производимая вашей компанией бронетехника широко применяется для обеспечения различных миротворческих операций в различных "горячих точках". Как она там себя зарекомендовала?

- Действительно, созданная и поставляемая нашей компанией техника широко используется в ходе многих миротворческих операций. Достаточно сказать, что БТР-80 в белой окраске с буквами "UN" стал уже своеобразным символом миротворческих сил ООН. Местные жители, которые находятся в "горячих точках", при виде бронеавтомобиля "Тигр" с развевающимся российским флагом понимают, что идет гуманитарная помощь. И если бы наша техника в местах проведения миротворческих операций зарекомендовала себя плохо, её бы никто там не использовал. А как раз использование наших машин миротворцами и говорит о высоких показателях защищенности и эксплуатационной надёжности, что особенно ценится миротворцами.

- Как вы оцениваете экспортные перспективы производимой "Военно-промышленной компанией" бронетехники, во сколько стран мира поставляется сегодня ваша продукция? Планируете ли вы создавать за рубежом сервисные центры по обслуживанию эксплуатируемой там бронетехники?

- На сегодняшний день география поставок техники производимой "Военно-промышленной компанией" включает более 40 стран мира. Это и Европа, и Азия, и Ближний Восток, и Африка, и Латинская Америка. Только бронеавтомобили "Тигр" несут службу уже в 20 станах мира. Мы, можно сказать, не успели ещё привезти с выставки "Армия-2019" наш бронеавтомобиль "ВПК-Урал", как поступила заявка от зарубежных партнёров на его приобретение. Машина была отгружена заказчику. Сейчас ведутся переговоры по приобретению партии таких машин.

Недавно отгрузили партию вездеходных спасательных машин 59037А, созданных на базе бронетранспортера БТР-80. Интерес и спрос на нашу технику за рубежом большой, безусловно, все заявки партнёров удовлетворим. Что касается открытия за рубежом сервисных центров по обслуживанию эксплуатируемой там бронетехники, то мы готовы, как только будут соответствующие заявки. Пока, ввиду высокой надёжности, простоты и высокой ремонтопригодности нашей техники зарубежные партнёры справляются сами. Надо также отметить, что при поставке за рубеж техники готовим иностранных специалистов на собственной учебной базе - Арзамасском машиностроительном заводе. У нас отработаны программы подготовки таких специалистов и методика их обучения. Именно они являются впоследствии основой подготовки специалистов на местах.

- Ведёт ли компания какие-то совместные разработки с иностранными партнёрами, есть ли планы лицензионного производства за рубежом бронетранспортеров и бронемашин?

- Конечно, мы работаем с рядом зарубежных партнеров в плане разработки и лицензионного производства за рубежом бронетранспортеров и бронемашин. Недавний пример – это договоренности с компанией "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" о совместном производстве – сборке "Тигров" на данном заводе в Казахстане. Есть у нас совместные проекты и с другими странами. Причём эти проекты уже работают.

- Коснулись ли вашей компании западные санкции в плане производства бронетехники и её продвижения на мировой рынок? Используете ли вы в своей продукции какие-то зарубежные комплектующие?

- Безусловно, ряд санкций, которые осуществляют в отношении российской экономики западные страны, нас так или иначе касается. И если в производстве это практически не отражается, то при продвижении техники на мировой рынок мы встречаемся с определенными трудностями. Например, блокируются транзакции на наших валютных счетах, заказчики не могут с нами рассчитаться за полученную технику. Приходится искать различные схемы проведения платежей. Налицо нездоровая конкуренция, но жизнь не остановить, мы решаем и эти проблемы.

Зарубежные комплектующие мы используем только в той технике, которая поставляется на экспорт, и установка таких комплектующих определена заказчиком. В основном, стараемся избегать применения зарубежных комплектующих. Что касается продукции военного назначения, которая поставляется в министерство обороны России или в другие силовые структуры, то тут однозначно: никаких импортных комплектующих быть не должно. В противном случае машину просто не примет военная приёмка.