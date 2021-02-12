Гонки пионеров: на орбиту Марса с разницей менее чем в сутки вышли сразу два космических аппарата — первые китайский и арабский зонды

Поистине знаменательные события произошли в окрестностях Красной планеты — сразу два зонда вышли на ее орбиту. Причем оба исследовательских аппарата стали первыми в космических программах стран-операторов: Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сначала маневр перехода на марсианскую орбиту с перелетной траектории выполнил арабский зонд Hope. Процедура длилась 27 минут, и по ее завершении аппарат оказался под доминирующим влиянием гравитации Марса. Ближайшие два месяца он будет переходить на свою рабочую эллиптическую орбиту высотой 20-43 тысячи километров над поверхностью планеты. Сейчас Hope находится на более вытянутой орбите — ее минимальная высота составляет всего тысячу километров, а наиболее удаленная точка находится более чем в 49 тысячах километров от Марса.

На борту аппарата — три научных инструмента для изучения свойств марсианской атмосферы. Как только начнется основная программа миссии, за каждые девять дней зонд будет полностью снимать всю Красную планету в разных спектрах излучения (видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом). Это позволит не только детально изучить особенности состава газовой оболочки Марса, но и отслеживать ее динамические изменения.

Зонд Hope создавался в тесной кооперации инженеров и ученых из ОАЭ с американскими специалистами по межпланетным миссиям. Сборку аппарата проводили в Лаборатории атмосферной и космической физики (LASP) Колорадского университета в Боулдере. Что интересно, 19 июля прошлого года запустили «Надежду» в космос из Японии на двухступенчатой ракете H-IIA.

Выход первого национального космического аппарата на орбиту Марса широко освещался в ОАЭ. На всю поверхность колоссального небоскреба «Бурдж-Халифа» проецировали ярко-красный отсчет до момента начала маневра. На этот же экран выводили статус зонда во время торможения (с 11-минутной задержкой, очевидно). Также, пишет портал Space.com, в ночном небе над пустыней появились изображения двух естественных спутников Марса — Фобоса и Деймоса.

©UAE Space Agency

Китай идет вторым

Спустя менее чем сутки аналогичный маневр совершила миссия «Тяньвэнь-1» (Tianwen-1). Он состоит сразу из трех компонентов — посадочной платформы, марсохода и орбитального модуля, служащего также перелетным. Судя по такому набору аппаратов, можно говорить о весьма серьезных амбициях Китая относительно Марса. Как минимум космическое агентство Поднебесной собирается разом выполнить три операции, на освоение которых ранее у других уходило по несколько попыток: выход на орбиту (уже успешно), мягкую посадку и выгрузку ровера.

Поскольку состав миссий отличается, сильно разнится и их техническое оснащение. Втрое более тяжелому (около пяти тонн) «Тяньвэнь-1» потребовалось всего 15 минут работы куда более мощного, чем у Hope, двигателя, чтобы затормозить и быть захваченным гравитацией Марса. Результатом стала и совершенно иная орбита — высокоэллиптическая 400х180000 километров с периодом в 10 дней. Ближайшие месяцы китайский зонд также будет плавно снижаться и картографировать поверхность планеты.

Минимальная высота, на которой предстоит работать миссии, — всего 265 километров. К концу весны специалисты из Центра управления определят предпочтительное место высадки и отправят на аппарат команду разделения. Планируется, что орбитальный модуль прослужит два года, а ровер проработает 90 солов (марсианских суток). На аппаратах установлены 13 научных инструментов, из которых семь останутся в космосе, а шесть будут ездить по Красной планете.

Первая фотография Марса от китайского зонда «Тяньвэнь-1» Источник изображения: CNSA, Xinhua

Китай не впервые пробует достичь Марса: предыдущая попытка завершилась неудачей в самом начале полета еще в 2011 году. Небольшой аппарат «Иинхо-1» (Yinghuo-1) должен был отправиться попутной полезной нагрузкой на российской миссии «Фобос-Грунт». Но из-за отказа разгонного блока перелетный модуль так и не покинул земную орбиту. Следующий проект по изучению Красной планеты китайские специалисты полностью реализуют своими силами, не рассчитывая ни на чью помощь.