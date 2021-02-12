Колёсный танк может быть создан на базе платформы "Бумеранг" - гендиректор "ВПК"

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Задача по созданию колёсного танка на базе унифицированной бронированной платформы "Бумеранг" реализуема, сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" ("ВПК") Александр Красовицкий.

"Что касается возможности создания на этой базе колёсного танка, то это не проблема. Если нам будет поставлена такая задача - мы безусловно её выполним", - сказал Красовицкий.

Ранее он сообщил агентству, что "унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа "Бумеранг" позволяет монтировать на неё комплекс вооружения с пушкой наподобие той, что на самоходной установке 2С25 "Спрут-СД"".

"Бумеранг" - разработанная компанией "ВПК" универсальная средняя колесная платформа для создания бронетранспортёра, БМП, инженерной, санитарной машины и другой бронетехники. Имеет колесную формулу 8Х8, оснащена российским турбодизельным двигателем с автоматической трансмиссией, может быть оснащена как торсионной, так и регулируемой гидропневматической подвеской и нести дополнительную полезную нагрузку около 7,5 тонны. Экипаж машины составляет три человека, она может брать на борт восемь человек десанта.