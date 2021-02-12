Без Китая мир будет ходить голым – Пекин и Вашингтон

Противостояние США и Китая является катастрофой как для этих стран, так и для всего мира.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. В настоящее время в СМИ появляются подробности беседы, отмечают ряд СМИ.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру, - приводит слова лидера КНР Центральное телевидение Китая. - Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира.

Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться позиции отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений, обеспечению выгод для народов двух стран».