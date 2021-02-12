Войти
Военно-промышленный курьер

Без Китая мир будет ходить голым – Пекин и Вашингтон

191
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Противостояние США и Китая является катастрофой как для этих стран, так и для всего мира.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. В настоящее время в СМИ появляются подробности беседы, отмечают ряд СМИ.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру, - приводит слова лидера КНР Центральное телевидение Китая. - Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира.

Обе стороны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу, придерживаться позиции отсутствия противостояния и конфликтов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сфокусироваться на сотрудничестве, контроле разногласий, содействовать здоровому, устойчивому и стабильному развитию китайско-американских отношений, обеспечению выгод для народов двух стран».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
02.04.2020
Ждут ответа США: Россия готова продлить СНВ-3
22.05.2019
Часовые Рунета
15.02.2018
Военные новости: готовясь к применению военных технологий будущего
24.06.2016
Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика
26.09.2012
Второй «Байконур». Россия строит космодром на Дальнем Востоке
01.07.2010
Генеральный директор, генеральный конструктор ФГУП "ФНПЦ "Прибор" Олег Чижевский: "Инновационному пути развития холдинговой компании ОАО "Прибор" альтернативы нет!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море
  • 11.02 19:13
  • 5
Бить на упреждение – российские военные теоретики