«Бряцание оружием»: посольство РФ ответило на учения США в Черном море

Посольство России оценило американо-турецкие военные учения в Черном море

Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на учения США и Турции в Черном море призвало американских военных «не бряцать оружием» и не вмешиваться в мир и безопасность Черного моря. В НАТО ранее объяснили свои маневры укреплением российского флота.

Военно-морским силам США стоит прекратить «искать предлоги» для присутствия в Черном море. Об этом заявило посольство Российской Федерации в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», - заявили российские дипломаты.

Так они прокомментировали сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море. В них были задействованы два эсминца и два самолета-разведчика P-8A.

По мнению посольства РФ, Шестому флоту «не терпится найти врага», а Вашингтон «отчаянно ищет предлоги для увеличения присутствия в регионе».

Напомним, 23 января эсминец США «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря, 28 января сообщалось, что ракетный эсминец «Портер» движется через проливы в Черное море для участия в совместных с ВМС Украины учениях. На фоне захода американских военных кораблей экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря.

Американские военные корабли, в том числе "Дональд Кук", регулярно заходят в Черное море. В ноябре Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота начали отслеживать действия эсминца США «Дональд Кук», который вошел в акваторию 23 ноября.

В тот день командование Шестого флота ВМС США сообщило в Twitter, что этот эсминец с управляемым ракетным оружием на борту направляется в Черноморский регион, чтобы осуществлять там патрулирование и оказывать поддержку партнерам по НАТО.

За месяц до этого случая в Национальном центре управления обороной РФ информировали о вхождении в черноморскую акваторию четырех военных кораблей НАТО. Силы ЧФ России установили за ними наблюдение. В акваторию тогда вошли универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик-искатель мин «Орион» французских ВМС, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии, а также базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании.

В конце 2019 года американский исследовательский центр RAND выпустил доклад, посвященный Черноморскому региону. Эксперты полагают, что РФ нужно сдерживать, поскольку она модернизировала свой флот.

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», - заявили в RAND. Там также отметили, что поддержка Грузии и Украины способствует сдерживанию Москвы, чья стратегия «предусматривает постепенное превращение Черного море в mare nostrum, внутреннее море - по примеру Каспийского».

В 2018 году телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что ВМС США укрепляют свое присутствие в Черном море с одной целью - противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота». По словам источника, ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что действия США носят провокативный характер, а укрепление своих вооруженных сил - суверенное право страны.

Петр Николаев