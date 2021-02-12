Forbes (США): «Siri, найди нам русскую подводную лодку», — просят американские ВМС

Виртуальные помощники такие, как Siri или Алиса, постепенно входят в нашу жизнь. ВМС США задумались над тем, а не дать ли подобного помощника гидроакустику. Это позволило бы максимально эффективно использовать гидроакустические средства. У автора возник закономерный вопрос — может быть, военная техника стала настолько сложной, что виртуальный помощник сейчас просто необходим?

Виртуальные помощники типа Siri компании Apple или Alexa компании Amazon стали весьма популярным технологическим новшеством. Попросите виртуального помощника найти ресторан или рассказать о сегодняшней погоде, и убаюкивающий голос искусственного разума услужливо ответит.

Так почему бы таким виртуальным помощникам не оказать содействие американским ВМС в поиске российских и китайских подводных лодок?

ВМС хотят получить виртуального ассистента, похожего на тех, что устанавливаются на смартфоны. Это снимет нагрузку с гидроакустиков, которым приходится работать с многочисленными системами противолодочной борьбы. В частности, активные гидроакустические станции на борту американских крейсеров и эсминцев имеют самые разные настройки. "Они включают функциональные решения, например, о смене режима работы и переходе с импульсной активной ГАС на активную ГАС с непрерывным генерированием сигнала, а также о смене формы сигнала и так далее, - говорится в одной научной публикации ВМС. - Оператор должен проводить акустический анализ отраженного сигнала, исходя из настроек гидролокатора и условий окружающей среды".

И вот здесь очень пригодился бы помощник типа Siri. Искусственный интеллект, используя данные датчиков и условия окружающей среды, мог бы рекомендовать применение оптимальной в данном случае гидроакустической станции и анализировать возможные действия субмарины противника. Такая система помогла бы гидроакустикам ориентироваться в обстановке по ключевым параметрам, таким как основная траектория распространения волны, осложнения по пеленгу (например, подводные горы, могущие скрыть угрозы), складки подводного рельефа, в которых может укрыться лодка противника, чтобы свести к минимуму возможность обнаружения, оптимальная тактическая форма колебаний сигнала. Это позволило бы операторам максимально эффективно использовать потенциал комплекса гидроакустических средств в конкретных условиях по времени и месту.

В ВМС надеются, что за счет применения виртуального помощника им удастся как минимум на 25% повысить эффективность применения ГАС.

Первый этап данного проекта предусматривает разработку архитектуры и алгоритмов искусственного интеллекта. На втором этапе планируется провести испытания виртуального помощника, установленного на гидроакустических станциях крейсеров и эсминцев, а также на гидролокаторах кораблей прибрежной зоны с переменной глубиной погружения.

Подводные лодки издавна являются заклятым врагом ВМС США, чьи авианосцы господствуют на поверхности мирового океана. Но они уязвимы и слабо защищены от субмарин, оснащенных современными ракетами и торпедами. Не только Россия и Китай с их ударными подводными лодками с атомной силовой установкой, но и страны поменьше, такие как Иран и Северная Корея, могут со временем принять на вооружение бесшумные ударные субмарины нового поколения с дизельным двигателем. Это еще больше усилит нагрузку на системы противолодочной борьбы американского надводного флота, которому и без того не хватает специалистов.

Но есть и более важный вопрос. Может быть, военная техника стала настолько сложной, что виртуальный помощник сейчас просто необходим? Управление перспективных научных исследований и разработок Министерства обороны (DARPA), например, ведет работу по созданию помощников боевого управления с искусственным интеллектом, которые будут помогать командиру.

Как всегда, преимущества передовых технологий надо сопоставлять с теми проблемами, которые они могут создать осваивающему их человеку. И здесь содействие может оказать тот же виртуальный помощник типа Siri.

Майкл Пек (Michael Peck)