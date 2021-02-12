Войти
Интерфакс-АВН

БТР нового поколения К-16 в 2021 году выходит на госиспытания - разработчик

162
0
0
«Бумеранг»
«Бумеранг».
Источник изображения: militarynews.ru

К-16 может управляться дистанционно

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственные испытания бронетранспортёра (БТР) нового поколения на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг" начнутся в этом году, сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

"Компания занимается разработкой бронетранспортёра нового поколения. Это бронетранспортёр К-16, создаваемый на базе унифицированной межвидовой колёсной бронированной платформы "Бумеранг", - сообщил "Интерфаксу" в четверг Красовицкий.

"В текущем году К-16 выходит на госиспытания. Предварительные испытания бронетранспортёра завершились в прошлом году, машина получила литеру "О", - сообщил гендиректор.

Он отметил, что "в данном классе это принципиально новая машина, с высоким уровнем защиты".

"Кроме того, в конструкции использованы все современные достижения науки и техники, в эту машину, можно сказать, заложен прорыв инженерной мысли. При необходимости можно управлять машиной дистанционно, то есть информационно-управляющая система шасси поддерживает все функции роботизированного движения", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, "были разработаны новая система управления машиной, трансмиссия".

"Под создание этого БТР развили инженерные компетенции, произошла модернизация всего производственного цикла, появились новые испытательные стенды", - сказал Красовицкий.

Ранее он заявил "Интерфаксу", что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Единственная их схожая черта - колесная формула 8Х8.

"Всё остальное принципиально отличается - компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже", - заявил Красовицкий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
БТР-90
Бумеранг
Проекты
Робот
Похожие новости
13.03.2018
Удар "Бумеранга": зачем армии России колесный танк
07.07.2017
Александр Красовицкий: бронетранспортер "Бумеранг" — это космические технологии
06.07.2017
Глава Военно-промышленной компании Александр Красовицкий о бронетранспортере "Бумеранг"
29.07.2016
Броня летает и плывет
20.06.2016
Символ сотрудничества – "Барыс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море
  • 11.02 19:13
  • 5
Бить на упреждение – российские военные теоретики