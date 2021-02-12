БТР нового поколения К-16 в 2021 году выходит на госиспытания - разработчик

К-16 может управляться дистанционно

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственные испытания бронетранспортёра (БТР) нового поколения на базе унифицированной колесной платформы "Бумеранг" начнутся в этом году, сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

"Компания занимается разработкой бронетранспортёра нового поколения. Это бронетранспортёр К-16, создаваемый на базе унифицированной межвидовой колёсной бронированной платформы "Бумеранг", - сообщил "Интерфаксу" в четверг Красовицкий.

"В текущем году К-16 выходит на госиспытания. Предварительные испытания бронетранспортёра завершились в прошлом году, машина получила литеру "О", - сообщил гендиректор.

Он отметил, что "в данном классе это принципиально новая машина, с высоким уровнем защиты".

"Кроме того, в конструкции использованы все современные достижения науки и техники, в эту машину, можно сказать, заложен прорыв инженерной мысли. При необходимости можно управлять машиной дистанционно, то есть информационно-управляющая система шасси поддерживает все функции роботизированного движения", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, "были разработаны новая система управления машиной, трансмиссия".

"Под создание этого БТР развили инженерные компетенции, произошла модернизация всего производственного цикла, появились новые испытательные стенды", - сказал Красовицкий.

Ранее он заявил "Интерфаксу", что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Единственная их схожая черта - колесная формула 8Х8.

"Всё остальное принципиально отличается - компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже", - заявил Красовицкий.