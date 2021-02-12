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Известия.ru

В США заявили о трудностях с анализом угроз безопасности из-за России и КНР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - Cnp

Американским властям трудно анализировать угрозы безопасности из-за действий России и Китая. К такому выводу пришел совет генеральных инспекторов США по вопросам добросовестности и эффективности, сообщает RT.

В докладе организации отмечается, что помимо «подъема Китая и России» проблему в плане анализа угроз безопасности для американских ведомств представляют также Иран и КНДР.

Специалисты подчеркивают, что развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и 5G, могут изменить способы сбора и анализа данных, а также дадут «злонамеренным государственным или негосударственным субъектам возможность манипулировать этой же информацией и использовать ее в своих целях».

В совете считают, что США должны разрабатывать новые концепции и возможности для защиты страны, поддержания и укрепления экономического процветания, а также лидерства в качестве глобальной сверхдержавы.

В связи с этим совет призвал Пентагон ускорить процесс разработки, обеспечения безопасности и внедрения новых технологий для противодействия аналогичным возможностям других стран.

Ранее в феврале эксперты неправительственной организации Code Pink for Peace Медея Бенджамин и Николас Дэвис высказали мнение, что США стоит отказаться от трат большей части бюджета на расширение военной мощи и заняться более важными вопросами для процветания страны. Они отметили, что подобная стратегия «давно не приносит стремительно рушащейся экономической империи Америки никакой пользы».

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Иран
Китай
КНДР
Россия
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