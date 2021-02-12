Военные ЦВО в Поволжье получат новейшую технику для автоконтроля радиационного и химического фона

ЦАМТО, 11 февраля. Вторая общевойсковая армия ЦВО в 2021 году получит на вооружение новейший подвижный пункт контроля специальной обработки КРПП-2.

Он позволит в автоматическом режиме отслеживать радиационный и химический фон поверхностей вооружений и военной техники, выходящих из зоны заражения.

Комплекс исполнен на базе трехосного военного грузовика "КамАЗ" с цельнометаллическим фургоном, оборудованным фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники, личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами.

КРПП-2 способен эффективно функционировать в температурном диапазоне от +40 до -40 град. С. Для экипажа в составе 5 военнослужащих смонтированы комфортные автоматизированные рабочие места, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.