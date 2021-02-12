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Интерфакс-АВН

Министр обороны Индии уведомил парламент о соглашении с КНР о разведении войск у границы

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ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: EPA/FAROOQ KHAN

Дели. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в четверг уведомил парламент о соглашении с Китаем о разведении войск на северном и южном берегу озера Пангонг-Цо, сообщает издание Times of India.

"Индийские солдаты отойдут к их посту Дхан Сингх Тапа между вторым и третьим "пальцем", а войска Народной освободительной армии - к их позициям к востоку от восьмого "пальца", территория временно будет обозначена как зона без патрулирования", - сказал Сингх.

Индийская армия называет "пальцами" горные отроги у озера Пангонг-Цо. Их всего восемь.

Сингх добавил, что Индия и Китай также договорились провести следующий раунд переговоров военачальников в течение 48 часов после разведения войск.

В среду Минобороны КНР сообщило о начале синхронного отвода войск на приграничной территории у озера.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Проекты
2020-й год
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