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ЦАМТО

Кабина Су-57 оптимизирует общую производительность системы "человек – самолет"

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Новый боевой самолет Су-57Э уже привлек внимание многих зарубежных экспертов и потенциальных покупателей.
Новый боевой самолет Су-57Э уже привлек внимание многих зарубежных экспертов и потенциальных покупателей.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 11 февраля. При создании кабины многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57, серийно выпускаемого Объединенной авиастроительной корпорацией (ПАО "ОАК" в составе ГК Ростех), конструкторы обеспечили летчику наиболее оптимальные условия для его работы.

"Автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются определяющими требованиями к эргономике кабины современного истребителя", – рассказал начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании "Сухой" (в составе ОАК) Никита Дорофеев в интервью корпоративному журналу ОАК "Горизонты".

По его словам, на Су-57 достигнута максимальная автоматизация "рутинных" процессов пилотирования и боевого применения. Благодаря ей и удалось создать одноместный многофункциональный истребитель. "Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован", – пояснил Н.Дорофеев.

Комплексирование информации, поступающей от разных источников, стало необходимым требованием в силу большого объема поступающей информации и жестких геометрических ограничений кабины одноместного истребителя. С учетом требований закабинного обзора и обеспечения досягаемости органов управления в кабине любого истребителя ограничена возможная площадь экранов индикаторов. На истребителе установлены многофункциональные индикаторы, обладающие возможностью предъявлять летчику огромный объем информации – как о тактической обстановке, так и о работе систем самолета. Поэтому всю информацию на них потребовалось комплексировать в зависимости от этапа полета и выполняемой задачи. Это позволило предъявлять летчику только ту часть информации, которая необходима в данный момент.

Технология интеллектуальной поддержки обеспечивает летчику Су-57 помощь в решении задач с учетом текущей обстановки и прогноза ее развития.

"Наша задача – сделать так, чтобы летчик был ситуационно-осведомленным, чтобы он знал, что делает самолет. Нужен баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе "человек – машина" успешно решать поставленные задачи, а с другой – летчик должен контролировать процесс, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше", – считает Н.Дорофеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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