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Defense Express (Украина): в минобороны признали, что денег на иностранные истребители на Украине нет даже в среднесрочной перспективе

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Американский истребитель F-15
Американский истребитель F-15.
Источник изображения: © flickr.com, US Air Force

Министерство обороны Украины сообщило об отсутствии возможности начать обновление авиационного парка ВВС современными истребителями поколения 4+. Варианты закупки иностранных машин не включены в планы оборонных заказов.

Минобороны сообщило о возможностях переоснащения парка Военно-воздушных сил Украины

Несмотря на объявленные планы развития ВВС Украины до 2035 года потребность в новых самолетах на фоне старения Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24 варианты закупки иностранных машин не включены в планы оборонных заказов.

"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий развития авиации на протяжении пятнадцати лет оценивается на уровне триста двадцать миллиардов гривен (в ценах 2020 финансового года). Реализация плана требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Минобороны, и не возможна в современных и среднесрочных финансово-экономических возможностях государства", - говорится в официальном заявлении министерства обороны Украины.

В связи с нехваткой средств закупка таких самолетов, как F-15ЕХ, Saab JAS 39 Gripen или F-16 Block 70/72 в проекты документов планирования оборонного заказа не включена даже в долгосрочной перспективе.

Defense Express уже неоднократно анализировал реальные ценовые предложения относительно современных истребителей на международном рынке. В частности, в отдельном материале показано, как цена F-16, которая в СМИ фигурирует в пределах сорока-шестидесяти миллионов долларов, на самом деле составляет сто тридцать-сто пятьдесят миллионов долларов. Ибо первая - цена машины на заводе Lockheed Martin для армии США, а вторая - для стран-членов НАТО.

Таким образом, реальный контракт на закупку четырнадцати истребителей F-16 Block 70/72 Словакии обошелся в 1,8 миллиарда долларов. В то же время годовой бюджет Минобороны на закупку всего вооружения, включая ремонт и модернизацию, оценивается в пределах около 810 миллионов долларов.

Также можем констатировать, что Визия Воздушных сил до 2035 года предусматривает и обновление противовоздушной обороны. Однако цены на современные зенитные ракетные комплексы не меньше. Например, речь идет о четырех миллиардах долларов за семь батарей MIM-104 Patriot. Таким образом, имеющегося финансового ресурса Минобороны не будет достаточно и на обновление системы ПВО Украины западными образцами.

Именно поэтому, как уже неоднократно отмечал Defense Express, обновление Воздушных сил Украины возможно исключительно в рамках масштабной многолетней программы национального уровня с соответствующим приоритетным финансированием.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Словакия
США
Украина
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F-16
Gripen NG
Patriot ЗРК
МиГ-29
Су-24
Су-25
Су-27
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