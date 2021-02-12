Ночную атаку крылатых ракет "противника" отразили российские расчеты ПВО в ходе учений в Таджикистане

Екатеринбург. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Российские расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ПС в Таджикистане отразили условную ночную атаку крылатых ракет по объектам 201-й российской военной базы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

Задача по обнаружению высокоскоростных целей условного противника отрабатывалась в ходе тактического учения по охране воздушного пространства Центрально-Азиатского региона.

"Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах", - отмечает пресс-служба.

Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а также - вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции.