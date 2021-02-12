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Интерфакс-АВН

США добиваются синхронизации подхода к Ирану с союзниками - госдеп

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Акция протеста в Тегеране
Акция протеста в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo, Ebrahim Noroozi

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - В США озабочены развитием ситуации, связанной с Ираном, ведут консультации с союзниками для выработки единого подхода к Тегерану, заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

В ответ на вопрос о начале производства Ираном металлического урана, Прайс сказал: "Все, что мы говорили о поведении Ирана в последние недели и месяцы, все предпринятые им шаги направлены на то, чтобы еще больше дистанцироваться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

"Это подкрепляет нашу озабоченность, и свидетельствует о срочности, с которой мы подходим к этому вызову, с которой мы подходим к консультациям с нашими союзниками и партнерами, с членами Конгресса, чтобы гарантировать, что у нас есть подход к Ирану, который согласован, синхронизирован и имеет наилучшие шансы на успех", - заявил Прайс.

Он подтвердил, что США продолжают настаивать на том, чтобы Иран вернулся к строгому соблюдению положений СВПД. Только тогда Вашингтон готов рассматривать вопрос о смягчении санкций против Тегерана. По словам Прайса, "предложение уже несколько месяцев лежит на столе".

"Мы по-прежнему настоятельно призываем Тегеран вернуться к полному соблюдению СВПД, поскольку это открыло бы путь для дипломатии. И мы, безусловно, надеемся, что сможем пойти по пути дипломатии, чтобы решить то, что мы считаем неотложной задачей", - подчеркнул представитель госдепа.

Как сообщалось, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Иран начал производство металлического урана.

На встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси указал, что 8 февраля инспектора агентства подтвердили факт производства небольшого количества - 3,6 граммов - металлического урана на объекте в городе Исфахане.

Тегеран объявил о намерении проводить исследования, связанные с производством металлического урана, в январе, и отмечал, что они задекларированы и связаны с разработкой улучшенного вида топлива.

Постпред Ирана в МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявлял, что деятельность по разработке нового топлива ведется для тегеранского исследовательского реактора.

В ноябре прошлого года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД от 2015 года.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, план подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

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