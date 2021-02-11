Мировые продажи электромобилей в 2020 году выросли на 39%, хотя обычных — упали на 14%

Специалисты аналитической компании Canalys подвели итоги 2020 года на мировом рынке электромобилей.

Как утверждают аналитики, продажи по сравнению с 2019 годом выросли на 39% и достигли 3,1 млн штук. Для сравнения: рынок легковых автомобилей в целом сократился на 14%. Эксперты Canalys прогнозируют, что к 2028 году продажи электромобилей вырастут до 30 млн штук, а к 2030 году электромобили составят почти половину всех легковых автомобилей, продаваемых в мире.

Отметим, что в 2020 году доля электромобилей не достигла и 5% всех продаж новых автомобилей. Но ожидается, что уже в 2021 году она превысит 7%, что будет соответствовать более чем 5 млн штук. Наглядно прогноз на период до конца десятилетия показан на графике.