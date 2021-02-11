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Интерфакс-АВН

Перспективный авианосец для ВМФ России предполагается оснастить атомной энергоустановкой - глава ОСК

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Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Создание авианосца проекта "Ламантин" обеспечит технологический прорыв во многих сегментах российской экономики, включая атомную отрасль, полагает гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Убеждён, что реализация проекта создания авианосца (и его авиагруппы) способна привести к технологическому рывку и на протяжении более 10 лет во многих сегментах экономики и промышленности. Помимо кораблестроения - ещё и в авиастроении, машиностроении, атомных технологиях, приборостроении, IT, производстве вооружения, металлургии и металлообработке", - сказал Рахманов в интервью, опубликованном в среду на сайте телеканала "Звезда".

По словам Рахманова проект предполагает оснащение "Ламантина" атомной энергоустановкой, а также возможность эксплуатировать не только существующие, но и перспективные самолёты. Это будет осуществлено за счёт использования как трамплина, так и - на перспективу - электромагнитной катапульты.

Рахманов сказал, что конструкторские бюро ОСК не смогли остаться в стороне от проекта такого крупного и могущественного корабля, несмотря на то, что он был создан в сугубо инициативном порядке.

В качестве предполагаемого авианосца для российского ВМФ "Невским ПКБ" был подготовлен проект "Ламантин".

В феврале 2018 года Рахманов сообщил "Интерфаксу", что ОСК в инициативном порядке работает над проектом нового авианосца.

"Мы инициативно работу такую ведём, потому что понимаем, что востребованность в такого рода кораблях, безусловно, существует", - сказал тогда Рахманов, отметив, что решение о том, строить ли авианосец, примут военные.

Российские военные заявляли, что создание нового авианосца для ВМФ заложено во втором программном периоде госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы.

В ноябре 2017 года Юрий Борисов, будучи замглавы Минобороны РФ (ныне вице-премьер), заявил: "Если говорить конкретно про авианесущие крейсера, то это конец программы, мы планируем разработку и закладку современных авианосцев".

Сейчас у российского Военно-морского флота есть один авианосец - "Адмирал Кузнецов".

В июле 1919 года был опубликован годовой отчёт ОСК, в котором говорилось, что в России разработаны концепты кораблей будущего - авианосца, эсминца, фрегата и двух типов подводных лодок.

"Разработаны концепты (облики) инновационных кораблей будущего: авианосец, эсминец, фрегат, неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, атомные подводные лодки 5-го поколения", - говорилось в документе.

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