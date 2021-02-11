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Интерфакс-АВН

Все ракеты по проекту OneWeb изготовлены, срывов по поставкам нет - РКЦ "Прогресс"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Все ракеты по международному проекту OneWeb изготовлены, сообщил глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Все ракеты, которые должны были быть сделаны по программе OneWeb, они изготовлены. Частично они находятся на космодромах: на Байконуре, на Восточном и в Гвианском космическом центре. Частично они находятся у нас здесь на предприятии и готовятся к отправке. Здесь срывов по срокам изготовления никаких нет", - сказал Баранов журналистам в среду.

Он отметил, что, "возможно, у нас одну или две ракеты еще осталось доизготовить, мы идем в графике и с большим опережением".

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

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Страны
Великобритания
Гвиана
Китай
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Роскосмос
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2020-й год
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