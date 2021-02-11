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Интерфакс-АВН

Завершение эскизного проекта метановой ракеты "Амур-СПГ" отодвинуто на III квартал 2021г из-за работы над ошибками

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Самара. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Срок завершения эскизного проектирования метановой ракеты сдвинулся на полгода из-за необходимости проведения работы над ошибками, сообщил журналистам глава ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Процентов на 95% эскизное проектирование завершено. Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено", - сказал Баранов.

В многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на низкую околоземную орбиту не менее 9,5 тонн полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 12 тонн.

При этом, на этапе разработки эскизного проекта ракеты, специалисты рассмотрят альтернативные механизмы сохранения первой ступени. В качестве компонентов топлива для ракеты будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Стартовый комплекс ракеты на космодроме Восточный должен обеспечить до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко Блошенко сообщил, что первый пуск ракеты "Амур-СПГ" может состояться в 2025 году. "Параллельно у нас идет работа по созданию двигателя для такой ракеты. Это отдельный контракт с воронежским конструкторским предприятием "КБ Химавтоматики", и полет может быть выполнен на горизонте 2025-2026 гг", - сказал он.

Ранее в госкорпорации сообщали, что летные испытания ракеты планируется начать в 2026 году. Ракета должна заменить действующее семейства ракет-носителей "Союз-2".

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