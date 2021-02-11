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Интерфакс-АВН

Второй этап масштабного учения ВДВ стартовал в Ивановской области - Минобороны РФ

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Учения ВДВ
Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области. Перед вылетом снаряжение бойцов проверяют.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - На аэродроме "Иваново-Северный" стартовал второй этап практической части командно-штабного учения с двумя полками Ивановского гвардейского соединения ВДВ, сообщили в министерстве обороны России.

"В ходе второго этапа практической части командно-штабного учения с парашютно-десантным и артиллерийским полками из Костромы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, на аэродроме "Иваново-Северный" была завершена погрузка более 1000 военнослужащих в самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Там отметили, что подразделениям предстоит совершить перелет и десантирование на площадку приземления "Будихино" в Костромской области, с последующей отработкой тактических задач по захвату и уничтожению пункта управления и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В последующем подразделения совершат марш в район полигона "Песочное" в Ярославской области для выполнения дальнейшей задачи по захвату выгодного рубежа и ведению позиционной обороны днем и ночью, с целью его удержания до подхода основных сил полка.

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