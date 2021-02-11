Учение с участием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ стартовало в Пермском крае - ЦВО

Екатеринбург. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) отработают противодействие авиационным разведывательным комплексам условного противника в ходе учения, стартовавшего в Пермском крае, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"В летно-тактическом учении будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолеты ДРЛО, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения экипажи высотных истребителей-перехватчиков выполнят учебно-боевые задачи по поиску и условному уничтожению постановщиков помех, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) "противника", ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны. Поиск авиационных сил условного противника будет осуществляться с помощью бортового радиолокационного оборудования "Заслон-М", позволяющего одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 километров.