Defense Express (Украина): что не так с перспективными десантными кораблями России «Владимир Андреев» и « Василий Трушин»

Украинское издание, пишущее на военную тематику, пытается оценить потенциал российских перспективных больших десантных кораблях «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Необходимость подобного анализа в статье объясняется «угрозой безопасности», которую Россия якобы представляет для Украины.

В редакцию Defense Express поступил материал от нашего постоянного корреспондента Юрия Бараша, в котором он акцентировал внимание на отдельных деталях публикаций, вышедших на нашем ресурсе. Признаем, что детали имеют значение. И эти детали, конечно, должны быть точными. Следовательно, представляем этот авторский материал, чтобы вырулить на правильный курс в оценке потенциала перспективных десантных кораблей РФ - страны, которая угрожает нашей безопасности.

Поводом для написания этой статьи стала новость в Defense Express, в которой были приведены данные о перспективных российских больших десантных кораблях (БДК) "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

В материале Defense Express было указано, что эти корабли должны иметь вместимость - до двенадцати вертолетов Ка-52К и Ка-29, Ми-8 и Ми-17; также - до шести десантных катеров "Серна"; численность десанта морской пехоты - неизвестна.

Однако у этой информации имеются два непонятных момента - вертолеты Ми-8 и Ми-17 не смогут базироваться на таком БДК из-за слишком больших размеров (25,31х21,3 м, винт не складывается), а главное - там указано неправдоподобно большое количество вертолетов (двенадцать), да плюс еще и десантных катеров (шесть) на корабле. Ведь два первых БДК пр.11711 несут лишь по два вертолета Ка-29 (в палубном ангаре надстройки), а десантных катеров не имеют вообще.

При этом водоизмещение и размеры перспективных БДК составят 7-8 тысяч и 150х19,5 м против 5-6 тысяч 600 тонн и 135х16,5 м в первых двух БДК пр.11711. Отсюда следует, что новые корабли не намного больше, то есть не настолько, чтобы число вертолетов, которые перевозятся, выросло в шесть раз (что требует большого ангара) и еще добавилось шесть десантных катеров (им нужна большая доковая камера) плюс еще шесть (?) штурмовых катеров на шлюпбалках.

Для справки: транспортно-боевой вертолет Ка-29 со сложенным винтом имеет размеры 12,25х3,8 м (транспортирует шестнадцать человек), ударный вертолет Ка-52К - 13,9х6,3 м. А десантный катер типа "Серна" пр.11770 имеет водоизмещение 61-105 тонн и размеры 25, 8х5, 8 м (скорость до тридцати узлов, несет один танк или два БМП, или девяносто два человека). Отсюда площадь ангара и доковой камеры понадобится солидная.

Также кораблю нужно еще нести десант с техникой (первый БДК пр.11711 перевозит триста морских пехотинцев, тринадцать танков или тридцать шесть БМП).

Правда, на новых БДК, за счет переноса кормовой надстройки в нос корабля и объединения ее с носовой частью, в кормовой части БДК удалось получить просторную палубу, способную обеспечить одновременный взлет двух вертолетов. Но все равно, при таком относительно небольшом увеличении водоизмещения и размеров корабля, невозможно поверить, что он сможет нести такое количество вертолетов и десантных катеров.

Например, голландские десантные корабли-доки типа Rotterdam схожей конструкции, имеющие стандартное водоизмещение 12750 т и размеры 166х25 м. Но они несут лишь шесть десантных вертолетов NH90 и шесть десантных катеров LCU. То есть голландский корабль, имея водоизмещение в 1,8 раза меньше, несет только шесть вертолетов вместо двенадцати. Неужели, российские конструкторы настолько лучше, чем голландские?

Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось найти источник информации новости в Defense Express. Это оказался проспект экспортного варианта БДК-пр.11711Э "Кайман", созданный Невским ПКБ.

Там, среди характеристик корабля было указано:

Основные средства и системы вооружения:

Штурмовые катера на шлюпбалках, транспортно-десантные и поисково - спасательные вертолеты, - 6 ед., 10 + 2 ед.

Десантные катера г/п до 45 тонны - 6 ед.

Эти данные действительно можно трактовать так, что БДК будет нести 12 вертолетов (10+2 ед.) Неужели такое возможно?

Ответ был получен из сообщения ТАСС, где было напечатано следующее: "Десантный корабль сможет иметь на борту до двух транспортно-десантных или поисково-спасательных вертолетов, а также от шести до десяти штурмовых катеров, размещенных на шлюпбалках. Кроме того, корабль получит шесть десантных катеров грузоподъемностью не менее сорока пяти тонн".

Придется поверить сообщению ТАСС (оно гораздо больше похоже на правду), а из него вытекает, что БДК пр.11711Э будет нести только два вертолета (а не двенадцать) и шесть десантных катеров. Что же касается данных проспекта Невского ПКБ о двенадцати вертолетах, то будем считать это опечаткой, или неудачной (рекламной?) формулировкой. Впрочем, это уже проблема Невского ПКБ.

А перспективная версия БДК пр.11711 "Владимир Андреев" сможет нести больше войск, чем первая версия, шесть десантных и шесть штурмовых катеров, которые смогут обеспечить высадку войск за горизонтом. Также будет усилено вооружение, в т. ч. зенитное (за счет 76-мм пушки и двух ЗРГК "Панцирь-М"). В то же время, остались только два вертолета и носовая аппарель, то есть признаки БДК, а такие корабли уже морально устарели.

Юрий Бараш