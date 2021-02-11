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Интерфакс-АВН

Турция через два года планирует послать к Луне космический аппарат - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Стамбул. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Анкара в рамках развития космической отрасли намеревается к 2023 году отправить к Луне космический аппарат, который приземлится на ней, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представляя Национальную космическую программу.

"Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей Республики", - приводит его слова издание "Сабах".

"Затем Эрдоган заявил, что Турция намерена в рамках международного сотрудничества построить космодром", - отмечает газета.

Также президент объявил, что финальной целью программы является отправка гражданина Турции в космос.

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Страны
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Луна
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