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Интерфакс-АВН

США обеспокоены заявлениями Тегерана, что его могут вынудить на получение ядерного оружия - госдеп

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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Вашингтон. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти США осведомлены о недавних заявлениях иранских властей о том, что Тегеран в ответ на внешнее давление может постараться получить ядерное оружие, и в Вашингтоне весьма обеспокоены этим, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Я скажу, что мы, конечно, приняли к сведению эти заявления. Они очень тревожные", - сказал он на брифинге.

При этом он подчеркнул, что Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия имеет обязательство никогда не добиваться получения ядерного оружия, и этот принцип подтвердили условия заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В то же время он напомнил позицию Вашингтона, согласно которой СВПД должен послужить платформой для заключения дальнейших соглашений с Тегераном, в том числе, по иранской программе баллистических ракет.

Ранее глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави заявил в интервью телеканалу IRIB TV2, что Тегеран может получить ядерное оружие, если его "загонят в угол".

В воскресенье президент США Джо Байден заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции до того, как эта страна вернётся к выполнению обязательств в рамках соглашения по атому.

В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не намерен идти на уступки Вашингтону и первым возвращаться в соглашение по иранскому атому.

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Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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