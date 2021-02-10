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Техкульт

На Марсе наступил Новый год – красная планета принимает гостей

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Марс

Несмотря на то, что по астрономическим меркам планете Марс уже 4,6 млрд лет, его официальная летопись в человеческом представлении насчитывает всего 36 лет. Начало отсчета марсианского календаря стартовало в 1955-м, один год на этой планете длится 668,6 солов или 687 земных дней, поэтому Новый год на Марсе отмечается примерно раз в два земных года. И так совпало, что сейчас в честь этого события Красную планету посетили сразу три делегации с Земли.

Первым «поздравить» Марс с наступлением 36 года сможет зонд «Аль-Амаль» (Надежда) от ОАЭ, который прибудет туда 9 февраля. Задачей зонда является долгосрочное изучение атмосферы планеты для оценки перспектив будущей колонизации. Вторым станет китайский аппарат «Tianwen-1», который прилетит 10 февраля. Он побудет на орбите до мая, после чего спустит на поверхность марсоход, который отправится изучать низменность Утопия.

Аль-амаль

Наконец, третьим 18 февраля прилетит посланник НАСА в рамках миссии «Марс-2020» с марсоходом «Perseverance» на борту. Его цель – кратер Джезеро, в котором выявлено необычайно много глины, а это указывает на наличие здесь воды в прошлом. То, что сразу три гостя с Земли прилетели почти одновременно, не случайность. Традиционно, миссии на Марс запускают во время летного «окна», которое открывается раз в 2 года и 2 месяца, и позволяет достичь планеты по кратчайшему пути.

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Оригинал публикации
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Страны
Китай
ОАЭ
Продукция
РС-20
Компании
NASA
Проекты
Марс
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