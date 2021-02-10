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Военно-промышленный курьер

МИД уверил, что полтика России не изменится

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истерика стран Запада в отношении России не сможет изменить ее политический курс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что история с высылкой российских дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши не является беспрецедентной, «грубо повторяя то, что мы уже видели и проходили».

«Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее, - сказала она.

«Это длится годы, десятилетия, столетия. Люди, я имею в виду наш коллективный Запад, отстаивают собственные интересы. Тогда, когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, которая основана была бы на праве, на законе, на общих правилах регулирования, они приступают к агрессивной политике».

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Швеция
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