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На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы РФ укрепляют потенциал сил неядерного сдерживания, основу которых составят гиперзвуковые комплексы различного базирования.

На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады страны. Об этом заявил на открывшемся оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — констатировал Шойгу.

Он отметил, что армия и флот постоянно выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава глубокого владения обстановкой, знания возможностей своих сил и средств, творческого подхода и разумной инициативы.

Как подчеркнул министр, «профессиональный уровень российских офицеров непрерывно растет, повышается качество выполнения задач органами военного управления и войсками, своевременно внедряется в практику боевой опыт».

Глава военного ведомства напомнил, что «в ходе операции в Сирии было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись».

«Необходимо их совершенствовать и активно использовать в подготовке штабов и войск», — цитирует его Eadaily.

«На высоком уровне поддерживается боеготовность ядерной триады, сбалансированно совершенствуются ее составляющие, — сказал Шойгу. — На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны, исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск».

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