Российская промышленность работает над усилением боевых возможностей истребителя Су-57 - Мантуров "Интерфаксу"

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Авиаторы и двигателисты ведут работу над усилением боевых возможностей российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) совместно с коллегами из ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация) работают над дальнейшим наращиванием боевых возможностей авиационного комплекса и его оснащением двигателем второго этапа", - заявил Мантуров.

По его словам, в настоящее время на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре разворачивается серийное производство истребителей Су-57 - ведется модернизация производства, продолжается внедрение новых технологий, выстраивание линии поточной сборки самолетов.

"В 2021 году планируется увеличение темпов постройки этих машин в соответствии с утвержденными графиками", - добавил министр.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".