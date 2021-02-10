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Интерфакс-АВН

Комиссия Минобороны РФ посетила Судан по вопросу о создании пункта базирования флота - замглавы ведомства

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

"Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о создании базы ВМФ РФ в Судане.

"Сейчас мы подготовим доклад, подготовим необходимые обоснования по расчету стоимости и в установленном порядке будем принимать решение о начале строительства", - сообщил заместитель министра.

Он сказал, что сроки начала строительства пункта ВМФ РФ в Судане пока не определены.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечается, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

Согласно документу, Россия на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

"Открытие ПМТО в Судане позволит Военно-морскому флоту создать условия безопасной морской деятельности не только для Российской Федерации, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в декабре в интервью "Российской газете".

"Действия по созданию объектов Военно-морского флота за пределами территории Российской Федерации имеют плановый характер, направлены на обеспечение и реализацию национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и не предполагают агрессии против какого-либо государства", - сказал тогда Фомин.

"Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства", - заявил Фомин.

"Реализация этого проекта позволит создать благоприятные условия для всестороннего обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота, выполняющих задачи боевой службы и совершающих межфлотские переходы через акваторию Красного моря", - сказал он.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт ВМФ РФ в Судане может быть создан за три-четыре месяца.

"На мой взгляд, месяца три-четыре будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру, и наши корабли смогут туда заходить, пополнять запасы и осуществлять какой-то ремонт. Все зависит от исходных данных. Если там есть причалы, то вопрос может быть решен достаточно быстро. Пункт материально-технического обеспечения, в частности, предполагает наличие плавмастерской или береговой судоремонтной мастерской, а также танкера с топливом", - заявил Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

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