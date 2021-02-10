Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями - Минобороны РФ

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет в районе акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что полет пошел в воздушном пространстве над нейтральными водами.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.