"Роскосмос" рассматривает различные варианты поддержки отряда космонавтов - госкорпорация

Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.

Ранее СМИ сообщили, что отряд космонавтов попросил Рогозина переподчинить их напрямую "Роскосмосу" из-за недовольства работой Центра подготовки космонавтов

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" рассматривает различные варианты поддержки космонавтов после жалоб со стороны их отряда на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Обсуждаются различные варианты поддержки отряда космонавтов", - заявили в "Роскосмосе".

Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник сообщила, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Как отмечает издание, Рогозин поставил в известность об этой просьбе президента.

По данным издания, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра.