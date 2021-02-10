Выведенный на орбиту российский военный спутник предназначен для радиотехнической разведки - СМИ

Вашингтон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Военный спутник, выведенный на орбиту 2 февраля российскими Вооруженными силами, предназначен для выявления и радиоперехвата зарубежных военных линий связи, сообщил специализированный американский сайт Spaceflight Now.

По его данным, российские военные разместили на орбите высотой до 900 км разведывательный спутник "Лотос-С1" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Плесецк.

Издание указывает, что первый космический аппарат радиоэлектронной разведки этой серии был запущен в 2009. За ним последовали запуски аппаратов в 2014, 2017 и 2018 годах.

По данным сайта Next Spaceflight, "Лотос" - серия российских спутников, являющихся одним из компонентов системы радиотехнической разведки (РТР) нового поколения "Лиана".

Аппараты данной серии, наряду со вторым компонентом системы РТР "Лиана" - спутниками серии 14Ф139 "Пион-НКС" - должны заменить находящиеся в эксплуатации Министерства обороны РФ спутники советской разработки аналогичного назначения: "Целина-2" и "УС-ПУ", входящие в систему РТР ГРУ и систему морской космической разведки и целеуказания "Легенда", соответственно.