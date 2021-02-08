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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

"Америка вернулась". НАТО при поддержке США проведет крупнейшее учение вблизи Калининграда и Крыма

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

За последние два дня стало окончательно ясно, что с приходом к власти в США администрации Джо Байдена американская внешняя политика коренным образом изменилась. Прежние принципы относительного изоляционизма предыдущего американского лидера Дональда Трампа отброшены в сторону. Об этом открыто заявил новый президент Соединенных Штатов 4 февраля в своем первом выступлении по вопросам внешней политики.

Несмотря на недавнее соглашение с Россией о продлении договора СНВ-3,  достигнутое между двумя ядерными державами в первые дни после инаугурации Байдена, потепления в отношениях США и РФ, видимо, ожидать не стоит. По словам нового президента, его страна сталкивается с решимостью России нанести ущерб американской демократии.

«Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки», сказал Байден, утверждая, что Россия предпринимает в отношении его страны «агрессивные действия». Поэтому Вашингтон впредь не будет колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов со стороны Москвы, которые США считают не соответствующими своим интересам.

Первые решения в военно-политическом плане были приняты уже в преддверии вчерашней речи Джо Байдена. 3 февраля министерство обороны США объявило об отмене задуманного Трампом вывода 12-тысячной группировки американских войск из Германии, после чего стратеги Пентагона облегченно вздохнули – такое мероприятие стоило бы несколько десятков миллиардов долларов.

Но наиболее значимым антироссийским шагом в военной сфере стало заявление верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе американского генерала Тода Уолтерса об увеличении масштабов предстоящего учения «Defender Europe – 2021». 3 февраля он объявил, что самые масштабные маневры Североатлантического альянса в 2021 году пройдут в конце весны - начале лета на территории 12 государств от стран Балтии на севере до Балканского полуострова на юге. В «Defender Europe – 2021» примут участие около 31 тыс. военнослужащих из 26 государств НАТО и партнеров организации.

В преддверии учения будет осуществлена масштабная перегруппировка войск США с континентальной части страны в Европу. О количестве перебрасываемой группировки не сообщается, но можно предположить, что на учение из-за океана могут прибыть 10-15 тыс. военных.

Первоначально предполагалось, что «Defender Europe – 2021» будет иметь меньший масштаб в связи с планировавшимся на 2021 год учением «Defender Pacific – 2021» в Тихом океане. Перенос масштабного тихоокеанского учения на 2022 год позволил увеличить численность участников европейских маневров «Defender».

Это наглядно показывает, кто теперь для США главный противник в военном плане – Россия или Китай.

Обращает на себя внимание и расширение размаха «Defender Europe – 2021» по сравнению с прошлогодним аналогичным учением. К центрально-европейскому направлению в Польше и странах Балтии прибавилось и южно-европейское.

На восточном фланге НАТО, как это было несколько последних лет, основной стратегической задачей для альянса, разыгрываемой на учениях, остается решение «проблемы» Калининградского эксклава и Сувалкского коридора, которые дают возможность легко «отрезать» и окружить страны Балтии в случае конфликта с Союзным государством России и Беларуси.

На юго-востоке Европы, согласно неоднократным заявлениям руководства НАТО, возрастающей «проблемой» становится «милитаризация Крыма, оккупированного Россией», которая «дестабилизирует обстановку в черноморском регионе».

Поэтому, очевидно, что заявляя об одновременном проведении масштабного учения «Defender Europe – 2021» на двух стратегических направлениях, военное руководство США и НАТО преследуют цель отработки согласованных действий против России и Беларуси. При этом в Центральной Европе, вероятно, войска будут разыгрывать план «расширения» Сувалкского коридора за счет территории Беларуси и Калининградской области. На юго-востоке – изоляцию Крыма от остальной территории России.

В любом случае такие масштабные мероприятия НАТО в Восточной Европе не будут способствовать снижению напряженности военно-политической обстановки в регионе и «потеплению» отношений по линии «восток-запад». Не исключено, что белорусское и российское военное руководство будет вынуждено скорректировать первоначальный замысел учения «Запад-2021» в сторону соответствующего увеличения его масштабов.

Николай Крылов

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