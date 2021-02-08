Тегеран вернется к соблюдению норм СВПД после того, как США снимут санкции - аятолла Хаменеи

Дубай. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Если в Вашингтоне хотят, чтобы Тегеран соблюдал обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они сами должны вернуться к соблюдению норм этого документа и отменить антииранские санкции, написал в воскресенье в твиттере руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Стороной, которая имеет право устанавливать условия по СВПД, является Иран, поскольку именно он придерживался обязательств, а не США или три европейские страны, которые нарушили свои обязательства", - написал Али Хаменеи.

"Если они желают возвращения Ирана (в ядерную сделку) США должны снять санкции. Мы подтвердим это, и если все будет сделано четко, мы вернемся к соблюдению наших обязательств", - продолжил он.

Ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Вайези заявлял: "Мы не выходили из СВПД, и потому нам нет нужды в него возвращаться. Мы будем соблюдать свои обязательства по СВПД, когда убедимся в приверженности сделке со стороны США и Европы".

"Договоренность о сделке была достигнута нами на переговорах, и вопрос закрыт. Вне зависимости от того, чья администрация правит в США - Трампа или Байдена, наша позиция в отношении СВПД останется неизменной: президент Хасан Рухани сказал, что когда они (США и европейские страны) вернутся к выполнению своих обязательств, мы также будем соблюдать наши", - подчеркнул Вайези.