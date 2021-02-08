Мнение: Беспилотные автомобили — частный случай использования искусственного интеллекта

Стартап по производству беспилотных автомобилей Cruise получил от Microsoft (транснациональная компания по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники) финансирование в размере $2 млрд. Инвестиции доведут стоимость стартапа до $30 млрд долларов и сделают производителя ПО его официальным партнёром, информирует интернет-площадка SelfDrivingCars360.

Чтобы раскрыть потенциал облачных вычислений для беспилотных транспортных средств, стартап будет использовать Azure, платформу облачных и периферийных вычислений. Поставщик ПО ставит целью коммерциализацию своих решений для автономных транспортных средств в больших масштабах, а также улучшение своих инновационных продуктов, ориентированных на клиентов, и обслуживание транспортных компаний по всему миру.

Таким образом, стартап получит столь необходимые средства для проведения исследований и (возможно, со скидкой) доступа к ресурсам облачных вычислений и приблизится к своей цели по запуску специализированного беспилотного автомобиля.

Когда большинство крупных технологических компаний заинтересованы в приобретении стартапов с беспилотными автомобилями или в реализации собственных инициатив в этой области, подход гиганта IT-индустрии, не требующий вмешательства, в конечном итоге может превратить компанию в лидера отрасли.

Беспилотные автомобили можно рассматривать как частный случай использования искусственного интеллекта. Каждая компания, использующая алгоритмы AI, а именно, машинное обучение, должна объединить несколько ключевых элементов, чтобы иметь возможность иметь жизнеспособную бизнес-модель:

Алгоритмы: компания должна либо использовать существующие алгоритмы машинного обучения, либо исследовать новые архитектуры, которые подходят для данной проблемы.

Данные. Компания должна иметь надёжную инфраструктуру, объединяющую разрозненные источники данных. У неё также должны быть способы сбора и хранения свежих данных от клиентов, чтобы продолжать поддерживать и настраивать свои модели и сохранять преимущество над конкурентами.

Вычислительные ресурсы: компании потребуется доступ к большим вычислительным кластерам и специализированному оборудованию для обучения и обновления своих моделей машинного обучения, а также для обеспечения масштабного вывода на основе облака.

Таланты: компании нужны специалисты по обработке данных, инженеры по обработке данных и инженеры по машинному обучению для разработки и поддержки моделей искусственного интеллекта и исследования новых методов.

У Microsoft есть солидный стек AI и полный набор продуктов, которые подходят к этой категории. Например, служба компьютерного зрения компании работает на моделях машинного обучения, разработанных инженерами компании. Модели были обучены с использованием огромного хранилища данных изображений компании. По мере того, как клиенты используют сервис AI, они генерируют больше данных и меток для дальнейшего совершенствования моделей машинного обучения. Наконец, в облаке Azure есть специализированное оборудование для обучения моделей и их масштабной и экономичной доставки.

Вместо того, чтобы приобретать стартапы и тестировать автомобили в городах, Транснациональная IT компания осуществляет программу поддержки стартапов с беспилотными автомобилями, предоставляя им техническую поддержку и доступ к облачным сервисам со скидкой. Эти стартапы могут стать потенциальными партнёрами компании в будущем. Например, в октябре было заключено партнёрское соглашение с Wayve, лондонским разработчиком программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Cruise – вторая компания по производству беспилотных автомобилей, с которой сотрудничает Microsoft.

Специалисты до сих пор гадают, как будет выглядеть окончательная технология. Илон Маск считает, что одного компьютерного зрения будет достаточно для достижения полной автономии. Другие компании делают ставку на то, что лидарные технологии станут более доступными и стабильными в будущем. Дизайн автомобилей также будет претерпевать изменения по мере развития отрасли.

Другой вопрос – законы о беспилотных автомобилях. Разрешат ли им делить дорогу с водителями? Будут ли они разрешены только в определённых, геоограждённых областях? Как будет определяться виновность в ДТП?