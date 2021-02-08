От цифры к оригиналу – новый ракетный двигатель

Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей, рассказал конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

«Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации», - сказал он в видео, опубликованном «Роскосмосом» на YouTube, сообщает «Известия».

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие«Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».