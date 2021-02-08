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От цифры к оригиналу – новый ракетный двигатель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде без использования чертежей, рассказал конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

«Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации», - сказал он в видео, опубликованном «Роскосмосом» на YouTube, сообщает «Известия».

В декабре 2020 года сообщалось, что НПО «Энергомаш» (предприятие«Роскосмоса») провело первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», именуемого еще и как «царь-двигатель».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Союз-5 РН
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