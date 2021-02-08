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Интерфакс-АВН

Центр Хруничева получил несколько заказов на пуски "Ангары" в 2022 году - НПО Энергомаш

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Запуск ракеты «Ангара-А5»
Запуск ракеты «Ангара-А5».
Источник изображения: МО РФ

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Центр им Хруничева получил несколько заказов на пуски тяжелой ракеты "Ангара-А5" в 2022 и последующих годах, сообщил Петр Лёвочкин - генконструктор НПО "Энергомаш", разрабатывающего двигатели для ракеты.

"Я знаю, что у Центра Хруничева уже впереди есть ряд заказов на пуски в следующем году и на следующую перспективу", - сказал он в эфире программы "Большой космос" на youtube-канале "Роскосмос ТВ".

В октябре 2020 года гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

14 декабря прошлого года тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была запущена с космодрома Плесецк. Это был второй испытательный пуск ракеты, первый прошел 23 декабря 2014 года.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Как сообщал гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов, стоимость пуска ракеты составляет от 50 до 100 млн рублей.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Плесецк
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