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Интерфакс-АВН

Испытания нового многоразового метанового ракетного двигателя начнутся в 2022 году - госзакупки

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НПО "Энергомаш"
Сборочный цех ракетных двигателей РД-180 в НПО "Энергомаш".
Источник изображения: © Юрий Машков/ТАСС, архив

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - На разработку и испытания нового метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн выделено 6,3 млрд рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Как уточняется в тендере, изготовление опытного образца жидкостного ракетного двигателя №1 должно завершиться к 15 ноября 2023 года. Всего планируется изготовить восемь опытных образцов.

Испытания двигателей планируется провести с 1 сентября 2022 до 15 ноября 2025 года.

Тяга двигателя будет составлять 85 тонн. Научно-технический задел, полученный при разработке, будет использоваться при создании на его базе серийного метанового двигателя.

Кроме этого, двигатель также должен обеспечивать возможность вертикальной посадки возвращаемой первой ступени.

Цена контракта составляет 6,299 млрд рублей. Исполнителем выступает Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики.

В 2018 году глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил что предприятие совместно с КБХА разрабатывает метановый двигатель с тягой 85 тонн. По его словам, эта работа велась на перспективу, потому что на тот момент ещё не существовало ракеты, в которой он мог бы использоваться.

Позднее в 2018 году в "Роскосмосе" сообщили о планах по разработке ракеты с метановым двигателем. Она получила название Амур-СПГ.

В 2019 году главный конструктор "Энергомаш" Петр Левочкин сообщил, что КБХА создает демонстратор двигателя. По его словам, на предприятии планируют получить готовый двигатель уже к 2024-2025 годам.

В 2020 году Исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил, что эскизный проект ракеты будет готов в 2021 году. Первый полёт, по его словам, запланирован на 2025-2026 года.

В документах портала госзакупок также сообщалось, что "Роскосмос" рассматривает возможность увеличения числа использований двигателя первой ступени с 10 до 50 раз.

В многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на низкую околоземную орбиту не менее 9,5 тонн полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 12 тонн.

При этом, на этапе разработки эскизного проекта ракеты, специалисты рассмотрят альтернативные механизмы сохранения первой ступени. В качестве компонентов топлива для ракеты будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Стартовый комплекс ракеты на космодроме Восточный должен обеспечить до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

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Страны
Россия
Компании
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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