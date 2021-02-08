Российская военная полиция в Сирии провела тренировки по отражению атаки на базу Хмеймим

Хмеймим (Сирия). 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной полиции, находящиеся в составе группировки российских войск в Сирии, провели тренировки по отражению атаки боевиков на авиабазу Хмеймим, а также пресечению проникновения противника с моря в пункт материально- технического обеспечения Тартус, сообщил журналистам военный комендант базы Виталий Алисевич.

"Военная полиция сопровождает колонны, также охраняет въезд на контрольно-пропускных постах. Также она может усиливать контингент в случае нападения. Есть очень много других задач, которые свойственны военной полиции. Тренировки постоянно проводятся - как утром, так и в ночное время", - сказал Алисевич в субботу.

По его словам, именно военная полиция, созданная в российской армии 10 лет назад, сегодня выполняет наиболее широкий спектр задач в Сирийской Арабской Республике.

Согласно замыслу учений, боевики попытались пробиться на авиабазу Хмеймим несколькими группами, самая крупная из которых атаковала главный въезд на автомобиле. Военная полиция преградила условному противнику путь с помощью бронетранспортера и бронеавтомобиля "Тигр", организовав оборону базы. В свою очередь, в Тартусе в рамках учений предстояло задержать вооруженных людей, попытавшихся проникнуть в расположение российских военных на моторной лодке.

"Отрабатываем взаимодействие с приданными силами флота. Бойцы в принципе все готовы. Тренировки проводятся с целью совершенствования навыков задержания, досмотра судна, а также задержания диверсантов", - сказал журналистам представитель отряда военной полиции, отрабатывавшего задержание, Сергей Сазонов.