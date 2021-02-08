Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил деловой заход в Грецию и вышел в Средиземное море

Вместе с фрегатом порт Пирей покинул спасательный буксир "Николай Чикер", сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" завершил деловой заход в греческий порт Пирей и вышел в Средиземное море по плану дальнего похода. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба флота.

"Вместе с ним [фрегатом] Пирей покинул спасательный буксир "Николай Чикер". Деловой заход российских моряков в порт продлился более двух суток - они прибыли в Грецию утром 3 февраля. За время стоянки экипажи фрегата и буксира пополнили корабельные и судовые запасы воды, топлива и продовольствия", - сказано в сообщении.

На флоте подчеркнули, что находясь в греческом порту, российские моряки выполнили военно-дипломатическую миссию по укреплению международного сотрудничества - одной из задач похода является демонстрация военно-морского флага России.

Уточняется, что в Средиземном море североморцы продолжат выполнять задачи по плану дальнего похода, ранее они отработали учения по поиску подводных лодок и по противовоздушной обороне отряда кораблей, отработают взаимодействие с другими российскими кораблями. Планом похода предусмотрен ряд деловых заходов и в другие порты стран Средиземноморского региона, первым было посещение Алжира на Севере Африки.

Дальний поход фрегата "Адмирал Касатонов" продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 7 тыс. морских миль. Фрегаты этого проекта вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

"Адмирал Касатонов" - российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зон проекта 22350, построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010 году и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания. Корабль был принят в боевой состав ВМФ РФ 21 июля 2020 года.