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Интерфакс-АВН

Северный флот РФ сообщил об учебном пуске крылатой ракеты "Калибр" атомной подлодкой из Баренцева моря

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АПЛ "Северодвинск"
АПЛ "Северодвинск".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская атомная подлодка "Северодвинск" в пятницу осуществила учебный пуск крылатой ракеты "Калибр" из Баренцева моря по мишени на полигоне в Архангельской области, сообщил Северный флот.

"Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Крылатая ракета "Калибр", преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне", - сообщили в пресс-службе флота.

Атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск" - головной корабль проекта 885 "Ясень". Входит в состав соединения атомных подлодок подводных сил Северного флота. Это первый штатный носитель крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Северодвинск АПЛ
Компании
Алмаз-Антей
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Новатор ОКБ
Проекты
885 Ясень
Арктика
Военные учения
Калибр КР
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