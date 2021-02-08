Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в территориальные воды Грузии, где примет участие в совместных учениях - МВД

Тбилиси. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Эсминец военно-морских сил США "Дональд Кук" (USS Donald Cook - DDG-75) в пятницу вошел в территориальные воды Грузии, сообщает грузинское министерство внутренних дел.

"Визит направлен на укрепление сотрудничества между Грузией и США в морской сфере", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что визит корабля ВМС США в Грузию осуществляется при полном соблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и грузинского Национального центра по контролю за заболеваниями, в связи с чем все встречи будут проходить дистанционно в формате видеоконференции.

Сообщается, что эсминец покинет грузинские территориальные воды 6 февраля после того, как проведет совместные с Береговой охраной Грузии учения.

Эсминец "Дональд Кук" посещает Батуми в третий раз. Корабль оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны "Иджис".