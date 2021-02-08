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Интерфакс-АВН

Ил-114 штатно сел в "Жуковском" после срабатывания датчика одного из двигателей во время испытаний - ОАК

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Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020
Первый опытный образец самолета Ил-114-300 (регистрационный номер 54114, переоборудованный серийный самолет Ил-114 с заводским номером 1033830030 и серийным номером 01-08) в первом полете. Жуковский, 16.12.2020.
Источник изображения: / Николай Краснов / russianplanes.net ( ссылка )

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Самолёт Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"В ходе испытательного полета Ил-114-300 в Жуковском сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку. Посадка прошла штатно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-114 готовится к экстренной посадке в подмосковном аэропорту из-за проблем с двигателем во время тестового полета.

Ил-114-300 - модернизированная версия Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях. Оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки АО "ОДК-Климов". Заявленная производителем дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой - 1,4 тыс. км, предельная высота - 7,6 км, крейсерская скорость - 500 км/ч.

Президент Владимир Путин поручал заняться организацией производства модернизированного Ил-114 еще в 2014 году, с тех пор сроки создания самолета неоднократно переносились.

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