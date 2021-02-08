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Армейский внедорожник можно будет отремонтировать на СТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) создаст новый многоцелевой автомобиль на базе бронемашины «Стрела» для Минобороны РФ.

Об этом ТАСС сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

«Линейка автомобильной техники «Стрела» создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых - базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия - уже готовы. В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии», - сообщил Красовицкий.

Как сообщил глава ВПК, семейство автомобилей «Стрела» также включит легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

По его словам, «Стрела» получилась дешевле бронеавтомобиля «Тигр» за счет применения коммерческих комплектующих. «Благодаря широкому применению в конструкции узлов и агрегатов коммерческих машин, автомобили семейства «Стрела» могут обслуживаться и при необходимости ремонтироваться на развитой сети станций техобслуживания по всей стране», - добавил он.

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Тигр
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