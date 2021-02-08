Экипаж новейшего МРК "Грайворон" проходит подготовку к первому выходу в море после приема в состав ЧФ

ЦАМТО, 5 февраля. Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Грайворон" Черноморского флота приступил к отработке мероприятий перед первым выходом в море для самостоятельного выполнения плановых задач боевой подготовки.

На начальном этапе экипаж сдает первую курсовую задачу, в рамках которой личный состав отрабатывает задачи организации повседневной корабельной службы и выполняет действия по приготовлению МРК к бою и походу.

В рамках подготовки уже проведено учение по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования.

Далее экипаж МРК "Грайворон" проведет тренировку по борьбе за живучесть, в ходе которой аварийная команда выполнит мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также обнаружит и заделает условную пробоину в корпусе.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет выход в море с выполнением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.