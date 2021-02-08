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Интерфакс-АВН

Полностью электрическая летающая лаборатория будет создана через два года - НИЦ им. Жуковского

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Андрей Дутов
Генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой НИЦ

Новосибирск. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Серийный самолет с полностью электрической силовой установкой может появиться к 2030 году, считает гендиректор НИЦ "Институт им. Н.Е.Жукловского" Андрей Дутов.

"Такая авиация должна появиться по всем мировым планам где-то в районе 2030 года", - сказал он журналистам в Новосибирске в пятницу.

Он отметил, что разработанный ЗАО "СуперОкс" электродвигатель с использованием эффекта сверхпроводимости является первым в мире.

По его словам, в настоящее время в СибНИА создана летающая лаборатория с гибридной силовой установкой на базе Як-40, на нем установлен электродвигатель мощностью 500 кВт в качестве вспомогательного, полететь самолет должен в 2021 году. Электродвигатель установлен в носовую часть самолета с воздушным винтом, В хвостовой части фюзеляжа штатный двигатель заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором.

Следующая летающая лаборатория на базе Ил-114 появится через два года, для нее должен быть создан двигатель мощностью 1 МВт, сказал он.

"Следующая лаборатория будет создана через два года, он будет летать на электрических двигателях, без вспомогательных электрических двигателей", - сказал Дутов.

Он также отметил, что аналогичные двигатели можно использовать в судостроении, железнодорожном транспорте.

По словам председателя совета директоров ЗАО "СуперОкс" Андрея Вавилова, КПД электродвигателя - 99,7%.

Для летающей лаборатории Ил-114 схема будет адаптирована, сказал он.

Глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев отметил, что сертификацию авиационного электродвигателя предполагается завершить к концу 2020-х годов.

"По нашим планам, планам Минпрома и НИЦ Жуковского сертификация, как я понимаю, должна завершиться, все должно быть сделано к 2030 году, чтобы появились в жизни электрические самолеты", - сказал Григорьев.

В пятницу в Новосибирске начался этап наземных отработок летающей лаборатории на базе самолета Як-40, произведена выкатка самолета, проверена совместимость и устойчивость работы.

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