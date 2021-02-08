Пентагон проанализирует военное присутствие США за рубежом - министр обороны

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США намерено изучить вопросы, связанные с нынешним американским военным присутствием за рубежом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"По указанию президента министерство проведет глобальный обзор положения дел с военным присутствием, ресурсами, стратегией и миссией США", - говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении Остина.

Он отметил, что по итогам он "посоветует главнокомандующему, как нам лучше всего распределить военные силы в соответствии с национальными интересами".

По словам министра, подготовка обзора поручена исполняющему обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам, который будет координировать работу с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

"Мы будем консультироваться также с нашими союзниками и партнерами", - отметил он.

В то же время шеф Пентагона подчеркнул, что полностью поддерживает заявление президента Джо Байдена о том, что главным инструментом международной политики США должна быть дипломатия.