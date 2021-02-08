Флотская БМП-3Ф – одна из лучших боевых машин пехоты для морпехов

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В России для морской пехоты, кроме колесной бронетехники вроде БТР-80 и БТР-82 также созданы и гусеничные машины, одна из них БМП-3Ф.

Эта специальная модификация может выполнять боевые задачи при волнении в три балла. Она совершает морские переходы продолжительностью до семи часов. При этом скорость передвижения достигает 10 км/ч.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

На суше флотская "тройка" демонстрирует прекрасные маневренные и скоростные характеристики. Двигатель мощностью 450 л.с. дает разгон по шоссе до 70 км/ч, а по грунтовым дорогам - до 45 км/ч.

БМП вооружена 100-мм пушкой, способной кроме обычных снарядов применять управляемые ракеты, 30-мм скорострельным автоматическим оружием, а также тремя 7,62-мм пулеметами.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Экипаж - три человека, плюс десант из семи военнослужащих. Боевая масса достигает 18 500 кг.

На базе БМП-3 для морпехов создан ещё бронетранспортер БТ-3Ф с более легким вооружением, но вмещающий уже 15 человек.

Дмитрий Лемешко

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